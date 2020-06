LIGUE 1 - Interrogé samedi par des médias locaux lors des élections présidentielles du FC Porto, André Villas-Boas s'est confié sur son avenir et s'est montré clair, net et précis, il restera encore un à l'Olympique de Marseille et s'en ira.

Les supporters de l'OM ont poussé un ouf de soulagement il y a quelques semaines, lorsque le club a confirmé qu'André Villas-Boas resterait une saison supplémentaire. Mais rebelote la saison prochaine. Interrogé samedi, en marge de l'élection présidentielle du FC Porto, par des médias portugais, l'entraîneur a confirmé que la saison 2020-21 serait sa dernière à l'OM.

C'est en répondant à une question sur son avenir au FC Porto, qu'AVB a vendu la mèche : "Un retour à Porto ? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas dû au manque d'invitations du président Pinto da Costa... Compte tenu des quatre années que je veux encore faire en tant qu'entraîneur, un an en tant qu'entraîneur de Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. (...) L'amour qui me lie à ce club ne rend pas ça impossible, mais l'équipe est très bien dirigée par Sérgio Conceição. Que ça continue comme ça, le président le souhaite aussi."

Villas-Boas n'a jamais caché qu'il ne tirerait pas sur la corde en tant qu'entraîneur et n'a surtout jamais caché sa volonté de diriger son club de coeur, le FC Porto. La prochaine étape ?

