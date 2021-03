Un retour de Gignac à l'OM ? Et pourquoi pas. Mais pas pour renfiler le maillot olympien. Mardi, l'attaquant des Tigres était l'invité de l'émission "Top of the Foot "sur RMC Sport. Le natif de Martigues, supporter de l'Olympique de Marseille depuis son plus jeune âge, a d'abord écarté la possibilité d'un retour dans son club de coeur en tant que joueur : "Non, en tant que joueur, ce n’est pas possible. Je le dis en tout sincérité, ils n’ont pas besoin de moi (...) Moi, j’ai joué contre Dario Benedetto. Je l’aime bien. Il est exactement dans le même registre, un attaquant avec de la grinta. L’Argentin dans toute sa splendeur. Il a un pied droit exceptionnel, un pied gauche exceptionnel. Il tire de loin. Le problème, c’est qu’il est arrivé dans un moment où Marseille est sur une pente descendante."

Mais si Gignac a affirmé qu'il ne reporterait pas le maillot de l'OM, il n'a pas écarté la possibilité d'un retour au club avec un autre rôle. Questionné sur l'éventualité d'entraîner l'OM un jour, l'attaquant des Tigres de 35 ans n'a pas fermé la porte : "On ne sait pas. Pourquoi pas. J’ai cette ambition de devenir entraîneur, oui." Revoir un jour Andre-Pierre Gignac sur un banc de Ligue 1 n'est donc pas inenvisageable.

