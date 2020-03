La commission de la LFP a mis plus d'un mois pour trancher mais le verdict est sans appel : Gelson Martins a écopé de six mois de suspension par la commission de discipline jeudi. L'international portugais s'en était pris physiquement à Mickaël Lesage, le 1er février dernier, pour contester un carton rouge distribué à son coéquipier Tiémoué Bakayoko. "Après instruction du dossier et audition du joueur, la Commission a décidé de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de 6 mois. Cette décision prend effet à compter du 6 février 2020" a indiqué la LFP dans un communiqué.

L'Euro s'envole un peu plus

La saison de l'attaquant est donc d'ores et déjà terminée, étant donné qu'il ne pourra plus jouer avant le 6 août prochain. Gelson Martins pourra tout de même participer à l'Euro 2020 si le sélectionneur portugais Fernando Santos fait appel à lui. A titre de comparaison, le Brésilien de Bastia Brandao avait écopé d'une sanction similaire par la commission de discipline en 2014 après avoir asséné un coup de tête au milieu de terrain parisien Thiago Motta dans les travées du Parc des princes.

L'AS Monaco "regrette la durée excessive de la sanction"

Dans la soirée, l'AS Monaco a publié un communiqué en réaction à la sanction de Gelson Martins. Le club monégasque regrette la longue durée de la suspension : "L’AS Monaco prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de 6 mois à compter du 6 février. Une sanction très lourde. Si le club condamne une nouvelle fois le comportement injustifiable de son attaquant, il regrette la durée excessive de cette suspension, pour un joueur n’ayant jamais connu d’écart disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau".