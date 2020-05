LIGUE 1 - Selon les informations de l'Equipe, André Villas-Boas aurait finalement accepté de rester une saison supplémentaire à l'OM. Le tacticien portugais aurait informé Frank McCourt de sa décision de poursuivre l'aventure du côté de la Canebière. Ce qui a fait penché la balance ? Le soutien de ses joueurs, celui des supporters et l'idée de disputer la Ligue des champions.

Depuis le 14 mai dernier et l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta, l’avenir d’André Villas-Boas est sur toutes les lèvres. Partira ? Partira pas ? Selon L’Equipe, la tendance est finalement à ce que le Portugais reste à Marseille, et ce malgré le départ du directeur sportif auquel AVB a toujours lié son avenir.

Villas-Boas aurait donc pris la décision de rester, et l’aurait annoncé à l’actionnaire majoritaire du club, Frank McCourt. Toujours selon L’Equipe, le vestiaire marseillais a joué un rôle majeur dans cette prise de décision. Le tacticien portugais bénéficie du soutien de ses joueurs, et aurait échangé avec certains d’entre eux il y a quelques jours. Ces derniers l’auraient convaincu de rester dans la cité phocéenne.

André Villas-Boas et les joueurs de l'OM

Cette décision mettrait donc fin à l’un des feuilletons de l’été du côté de l’OM. Mais Villas-Boas ne devrait pas prolonger pour autant selon L’Equipe, lui qui est lié à Marseille jusqu’en juin 2021. Il y a six jours, le Portugais a refusé la prolongation de contrat de deux années supplémentaires proposée par Jacques-Henri Eyraud. Il devrait donc aller au bout de son bail, avant de quitter le club marseillais l’été prochain.

RMC qui a "joint" Villas-Boas confirme l'information et ajoute que le Portugais a décidé de rester "afin de vivre l’aventure de la champions League avec ses joueurs et rester dans ce club avec ses supporters fantastique et dans cette ville".

