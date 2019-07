L'Olympique de Marseille fait du surplace dans ce mercato estival. Le club est parvenu à vendre Clinton N'jie (5,5 millions d'euros) et Lucas Ocampos (15 millions d'euros), mais n'a enregistré qu'une seule arrivée, celle d'Alvaro Gonzalez, en prêt. Il faut dire que les finances de l'OM sont au plus bas, et que le club n'est toujours pas parvenu à vendre l'un de ses deux joueurs les plus "bankable" : Morgan Sanson ou Florian Thauvin. Selon La Provence, le second est scruté de près par Valence.

Florian ThauvinGetty Images

Et il semblerait que l'ailier se soit mis à rêver d'Espagne : "Les arguments, qu'ils soient sportifs ou financiers avec la perspective de décrocher un contrat juteux, ne laissent pas insensible l'Orléanais de 26 ans. Il serait tenté et réfléchirait sérieusement à cette éventualité", a écrit le quotidien marseillais. Il est vrai que le projet est tentant puisque Valence, 4e de Liga la saison dernière, jouera la phase de groupes de la Ligue des champions.

Un salaire qui pourrait poser problème

Mais il peut être à double tranchant pour Thauvin, qui ne pense qu'à une chose : l'Euro 2020. Si le champion du monde parvient à s'installer durablement dans l'effectif et à briller en championnat et pourquoi pas en Ligue des champions - compétition qu'il a connue une saison avec l'OM (2013-14) - il pourrait s'assurer d'être dans le groupe de Didier Deschamps qui lui a gardé sa confiance après le sacre mondial en Russie.

Reste à savoir si Valence est prêt à allonger une certaine somme d'argent pour l'ailier. L'Olympique de Marseille doit remettre ses comptes dans le vert et compte largement sur une vente de Thauvin pour le faire, un peu comme lorsque le joueur avait été vendu à Newcastle en 2015 (18 millions d'euros).

Le salaire de l'international à l'OM, qui serait évalué à un peu moins de cinq millions d'euros par an selon les chiffres révélés par le quotidien L'Equipe), pourrait constituer le plus gros obstacle à cette opération. Difficile d'envisager le club espagnol s'aligner. Seul un joueur de l'effectif touche sensiblement la même chose, il s'agit de Dani Parejo, le capitaine. Et à Valence, la hiérarchie des salaires est un élément pris très au sérieux.