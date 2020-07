LIGUE 1 - Selon Le Parisien, Jean-Louis Gasset serait le favori pour prendre le poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux bientôt laissé vacant par Paulo Sousa. Il retrouverait ainsi un club qu'il connaît bien pour y avoir exercé en tant qu'adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010.

Une année sabbatique et ça repart ? C'est ce qui semble se profiler pour Jean-Louis Gasset. A 66 ans, l'intéressé serait sur le point de devenir l'entraîneur des Girondins de Bordeaux selon nos confrères du Parisien. Il succèderait ainsi à Paulo Sousa qui a annoncé son intention de quitter le club la semaine dernière, épuisé par la politique sportive insuffisamment claire de ses dirigeants. En 2019, Gasset avait pris congé de Saint-Etienne après avoir mené les Verts à la 4e place du championnat de France.

Adjoint de Laurent Blanc en Gironde de 2007 à 2010, le natif de Montpellier a l'avantage de très bien connaître le club et son président, Frédéric Longuépée, actuellement très contesté par les supporters et le nouveau maire de Bordeaux. Après avoir profité de sa famille pendant un an dans l'Hérault, Gasset voudrait donc retrouver les terrains en tant que numéro 1 et emmènerait dans ses valises Ghislain Printant comme numéro 2.

Les négociations avanceraient bien selon le quotidien francilien qui cite une source proche du dossier estimant l'arrivée du technicien réglée "à 90 %". Les dirigeants bordelais doivent cependant d'abord régler les détails de la séparation actée avec celui qui est encore entraîneur des Girondins : Paulo Sousa.

Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Crédit: Getty Images

