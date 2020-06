LIGUE 1 - Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, le président du LOSC Gérard Lopez a regretté la décision d'arrêter trop prématurement la saison de Ligue 1. Il estime également que la LFP est "une institution faible".

Jean-Michel Aulas ne marche plus seul. Dans son combat de tous les jours pour reprendre la saison de Ligue 1, le président de l'OL peut désormais compter sur plusieurs alliés, dont notamment le président du LOSC Gérard Lopez. Dans une interview à L'Equipe ce mardi, ce dernier, qui a notamment révélé que sa famille avait été touchée "très gravement" par le Covid-19, estime que son club est "potentiellement et sportivement le plus affecté" avec "ceux qui descendent".

"On commence à faire l'unanimité"

"Si j’avais plus parlé, on aurait prétexté que c’était de la mauvaise foi, on m'aurait stigmatisé, explique-t-il au quotidien. On était pourtant sur une dynamique sportive positive. Comme certains experts du foot, j’avais pour conviction que l’on pouvait terminer sur le podium (...) Je remarque que même des gens qui pensaient que l'arrêt était bon à l'époque changent de bord ces derniers jours. On commence à faire l'unanimité. On est allés trop vite en besogne."

Toujours à propos de l'arrêt de la Ligue 1, Lopez se justifie d'avoir accepté cette décision pour une raison "sanitaire". "Je ne me permettrai jamais de faire passer un match de foot avant la santé", assure-t-il. Enfin, le patron des Dogues est revenu sur la cacophonie produite par le football français ces dernières semaines. Pour lui, la LFP, qui est "une institution faible", a amené à cette "situation rocambolesque".

"À ce jour, je ne me rappelle plus combien de comités ou de groupes décisionnaires ont été constitués. Ni leurs modes de fonctionnement individuels. Ce puzzle rend impossible de pouvoir parler d'une seule voix", regrette Gérard Lopez, qui espère donc une refonte de la Ligue de football professionnel.

