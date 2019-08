Revenu pour redresser ce club qu'il avait pratiqué comme joueur, et où il est devenu une légende, "Coach Vahid" claque donc la porte mais la laisse entrouverte à Stéphane Ziani, actuellement en charge des U19. Il aura tout de même droit à un au revoir puisqu'il sera encore sur le banc nantais pour le dernier match de préparation, vendredi, contre Genoa.

Avant, selon toute vraisemblance, de retourner en Afrique. L'ancien entraîneur du Raja Casablanca, géant marocain avec qui il a remporté la Ligue des champions africaine, va en effet s'installer sur le banc des Lions de l'Atlas, laissé libre après le départ d'Hervé Renard pour l'Arabie Saoudite.

Une jeu de chaises musicales qui n'est une surprise pour personne. Tout s'est finalement réglé jeudi après-midi au Pouliguen, là où les joueurs du FCN se trouvent en stage depuis le début de semaine. Waldemar Kita s'est déplacé en personne depuis Paris pour s'entretenir avec son entraîneur: le technicien franco-bosnien et le propriétaire du club sont finalement tombés d'accord pour un divorce déjà consommé depuis plusieurs mois.

Halilhodzic, 67 ans, a confirmé sa volonté de quitter son poste et démissionné. Il ne touchera donc pas les émoluments correspondant à sa dernière année de contrat, soit un salaire mensuel de 200.000 euros. Pour autant, l'ancien goleador ne partira pas tout à fait les mains vides. Le silence a un prix que Waldemar Kita s'est résolu à payer.

Kita avait toujours rêvé de travailler avec Halilhodzic. Pour sa part, le Franco-Bosnien n'avait jamais caché à son cercle rapproché qu'il rêvait, un jour, d'entraîner le club avec lequel il a brillé entre 1981 et 1986, décrochant un titre de champion de France.

Vahid Halilhodzic et ses joueurs du FC NantesGetty Images

L'ombre d'Emiliano Sala

Le mariage entre ses deux forts caractères était promis à des étincelles. Il n'a pas résisté au dernier mercato hivernal et à la tragédie du décès de l'attaquant argentin Emiliano Sala. En succédant au Portugais Miguel Cardoso en octobre, l'enfant de Mostar a pourtant réussi à remonter le FC Nantes vers les sommets (12e) et lui a offert une demi-finale de Coupe de France.

L'été aurait pu faire illusion mais Vahid n'a pas apprécié de rester sans nouvelle de son président alors que ce dernier menait des négociations avec le fond d'investissement britannique LFE Football Group Limited pour le rachat du club. Et encore moins de savoir que Sabri Lamouchi avait été approché.

À la Jonelière, Vahid Halilhodzic n'a plus beaucoup d'amis. Il a commencé par se fâcher avec Franck Kita, aujourd'hui le patron opérationnel du club. Les liens sont également distendus avec les membres du centre de formation auxquels il demandait des rapports hebdomadaires qu'il n'a d'ailleurs jamais reçu, si on excepte ceux de... Ziani.

Avec Philippe Mao, en charge du recrutement, ils ne se parlaient plus que par mails interposés même si leurs bureaux sont pourtant voisins. Côté joueurs, Miazga et Mobdji ont préféré faire leurs valises en pleine saison et Krhin passer son temps à l'infirmerie. Car, avec Vahid, c'est blanc ou noir, avec ou contre lui. Mais pas gris.

Vahid, le travailleur acharné, vampirise l'espace. Il est le patron du sportif. Pour l'avoir oublié, pour avoir traité les transferts sans tenir compte de ses souhaits ou de la liste de 52 noms qu'il avait établie, pour avoir accordé un contrat d'exclusivité au sulfureux Mogi Bayat alors qu'il ne voulait pas entendre parler de joueurs venant de Belgique, Kita a laissé échapper les derniers espoirs de recoller les morceaux. Mais était-ce véritablement la volonté des deux camps ?

Vidéo - Halilhodzic sur la disparition de Sala : "C'est comme si j'avais perdu mon fils" 01:36

Exaspération

Depuis la reprise de l'entraînement, coach Vahid est resté muet si l'on excepte sa sortie à l'issue du premier match amical: "Je suis un peu inquiet. Il faut trouver huit ou neuf joueurs, la plupart titulaires. Je ne connais pas les joueurs qui vont venir". En privé, il n'a jamais caché son exaspération, sa fatigue et son désir de s'en aller. Il aurait pu le faire avant, sauf qu'il aura attendu le dernier moment et l'assurance de pouvoir prendre en main le Maroc.

Pointilleux, méticuleux, intransigeant tout autant qu'autoritaire et fier, Halilhodzic a conservé la cote auprès des supporters, même si les moins de 40 ans n'ont pas connu l'idole de Marcel-Saupin, ce renard des surfaces débarqué du Velez Mostar en 1981, devenu par deux fois le meilleur buteur du championnat de France (1983 et 1985). Mardi, à la Baule, à l'issue du match amical contre les Espagnols de Gijon, il a signé durant de très longues minutes des autographes et accordé des selfies.

Il est resté 'Vahid', parle toujours comme Alain Delon à la troisième personne, ses adjoints continuent de le vouvoyer. Avec sa crinière blanche, son costume toujours bien taillé, la cravate assortie, il va diriger ce vendredi, au stade de la Beaujoire, son dernier match sur le banc du FC Nantes. L'occasion pour le public de lui dire au revoir. Waldemar Kita, lui, ne devrait pas voir ça.