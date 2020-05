LIGUE 1 - Dans un entretien accordé à RTL samedi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a détaillé ses objectifs pour le club breton. Le dirigeant a aussi évoqué d'autres sujets, comme le prochain mercato ou bien le combat mené par Jean-Michel Aulas pour la reprise de la Ligue 1.

Avec l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, le Stade Rennais s'est qualifié pour la première Ligue des champions de son histoire. Et si l'on en croit Nicolas Holveck, le club breton a pour ambition de disputer une coupe d'Europe à chaque saison. "C’est un club très ambitieux. C’est un projet très intéressant avec un actionnaire fantastique dans tous les sens du terme. Ce sont des gens passionnés par le football (...) L’objectif est de faire de Rennes un club Européen chaque année", a-t-il déclaré au micro de RTL samedi.

Holveck comprend Aulas mais n'est pas pour une reprise

Mais Holveck, président du club depuis le mois de mars dernier, a évoqué d'autres sujets samedi, dont l'avenir d'Eduardo Camavinga. "Le projet est de continuer à progresser au Stade Rennais. Il a une proximité énorme avec le coach, avec l’adjoint. La saison prochaine devrait être celle de la consécration." a expliqué le dirigeant, avant de commenter la rumeur d'un possible transfert au Real suivi d'un prêt dans la foulée à Rennes. "Un joueur qui signe ailleurs et qui reste la saison suivante dans son ancien club, ça ne se passe pas très bien en général. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a même pas 18 ans."

Enfin, Nicolas Holveck a commenté les nombreuses sorties médiatiques de son homologue Jean-Michel Aulas : "Il n’y a eu aucun échange avec Jean-Michel Aulas. Sur le fond, il a raison. Personne ne dit le contraire. Mais sur la forme et le discours, on a eu des différends. On ne peut pas contester les décisions qui viennent de là-haut."

Plus tard dans la soirée, le Stade Rennais a communiqué pour préciser les propos de son président sur l'arrêt de la Ligue 1. "Le Stade Rennais F.C. tient à apporter une précision concernant la reprise des propos tenus par son Président Nicolas Holveck sur RTL sur une possible reprise du championnat (...) Le Président du Stade Rennais F.C. a convenu que l’arrêt du championnat a été décidé rapidement mais a vite rappelé qu’il s’agissait d’une décision présidentielle. Décision que jamais le Président des Rouge et Noir ne contestera", peut-on lire dans le communiqué.

