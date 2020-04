C'est une rumeur qui ne quitte jamais totalement la Canebière. Si l'OM a été racheté par Frank McCourt depuis maintenant plus de trois ans, l'idée d'une possible nouvelle (re)vente refait régulièrement surface à Marseille. Et alors que le contexte économique s'annonce particulièrement difficile pour le football français, totalement à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, le club olympien ne sera pas mis en vente. Parole de Jacques-Henri Eyraud.

" Frank est un investisseur exceptionnel "

"Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre 2e phase du projet, fair-play financier ou pas", a assuré le président marseillais dans les colonnes de L'Equipe. Dans le rouge financièrement depuis plusieurs saisons, l'OM a récemment vu son dossier transmis à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs par l'UEFA. De quoi envisager de possibles sanctions.

"Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit", a jouté "JHE", visiblement mécontent des récentes rumeurs sur une éventuelle vente du club. L'OM devrait donc rester encore sous pavillon américain pour quelques temps.