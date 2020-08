LIGUE 1 - Le LOSC s'offre un renfort offensif de poids mardi. Le club a annoncé l'arrivée de Jonathan David, 20 ans, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Dogues, en provenance de La Gantoise.

Fin du feuilleton Jonathan David. Ce mardi, le LOSC a (enfin) officialisé l'arrivée de l'attaquant en provenance de La Gantoise. "Le talentueux et prolifique buteur de La Gantoise (D1 belge), Jonathan David (20 ans), s’est engagé avec le club lillois pour les cinq prochaines saisons. Sollicité par de grandes écuries d’Europe, c’est au LOSC que l’attaquant international canadien a choisi de s’engager jusqu’en 2025. Il endossera le numéro 9 de la tunique des Dogues", indique le communiqué des Dogues. L'indemnité de transfert serait aux alentours des 30 millions d'euros (27+4/5 de bonus), soit la plus grosse de l'histoire du club nordiste !

Après d'intenses négociations, le LOSC et La Gantoise sont donc parvenus à trouver un accord. Le club nordiste tient le successeur de Victoir Osimhen, parti pour le Napoli. "Je suis très content, a expliqué le nouvel attaquant du LOSC. J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment."

