LIGUE 1 - Pour passer la crise, Lyon va bénéficier d'une aide. Ses financeurs ont en effet donné leur accord en vue d'un versement de 92,6 millions d'euros, en plus d'une aide exceptionnelle de la LFP.

92,6 millions d'euros. Voilà l'importante somme que s'apprêtent à verser les financeurs de l'Olympique Lyonnais afin de l'aider à traverser la crise. C'est ce qu'a annoncé OL Groupe, la holding cotée qui contrôle le club. Ce prêt, accordé par les prêteurs bancaires et obligataires du groupe, sera garanti par l'Etat. Il est accordé pour une période d'un an, précise l'OL dans un communiqué.

Les fonds devraient être mis à disposition dès la levée des conditions suspensives, qui pourrait intervenir "courant juillet". OL Groupe recevra en outre une "aide exceptionnelle" de 12,9 millions d'euros de la Ligue de football professionnelle (LFP), correspondant au solde des droits TV non versés par les diffuseurs du championnat, Canal+ et BeIN. Ces financements, qui correspondent à environ le tiers du budget annuel du club, vont lui conférer "la flexibilité nécessaire pour envisager, avec sérénité, l'avenir et les développements futurs", souligne l'OL.

