Jim Ratcliffe avait certainement rêvé d'une autre première. Alors que l'OGC Nice a été officiellement racheté mardi par le milliardaire britannique, les Aiglons se sont inclinés sur leur pelouse (1-2) face à l'OM mercredi soir, au terme du dernier match de la 3e journée. Une rencontre marquée par une interruption de dix minutes suite au déploiement de banderoles à caractère homophobe. Le Gym s'incline pour la première fois de la saison alors que les Phocéens décrochent leur premier succès sous l'ère André Villas-Boas.

Il y avait beaucoup d'excitation du côté des supporters niçois au moment de l'annonce du rachat du club. Mais en tribunes, une partie des fans des Aiglons n'a pas fait une pub idéale à ses nouveaux propriétaires. Alors c'est l'OM qui a décidé de fêter quelques premières : en remportant son premier succès cette saison - et donc depuis que son coach portugais est en poste - et en voyant Dario Benedetto ouvrir son compteur but dans la foulée de l'interruption, d'une volée touchée par Dante puis Walter Benitez à l'issue d'un contre (0-1, 31e).

Un but venu récompenser le bon retour sur la pelouse des coéquipiers de Steve Mandanda, qui auraient même pu faire le break avant la pause si Morgan Sanson avait mieux négocié un amour de centre de Dimitri Payet (45e+4). Avant cela, Wylan Cyprien avait déclenché une frappe surpuissante (9e) alors que le dangereux centre d'Ignatius Ganago n'avait pas trouvé preneur (22e).

En deuxième mi-temps, une histoire de penalties

C'est à l'heure de jeu que les Aiglons sont revenus dans une rencontre qui semblait leur échapper. Sur un très, très léger contact avec Jordan Amavi, le remuant Ganago s'est écroulé pour obtenir un penalty parfaitement transformé par Wylan Cyprien (1-1, 66e). Un bonheur de courte durée puisque sur une décision cette fois incontestable, Payet a redonné l'avantage aux siens sur un nouveau penalty, obtenu par un Valère Germain tout juste entré en jeu (1-2, 73e).

Un résultat plutôt logique au regard de la physionomie de cette rencontre. Et qui confirme que l'OM est la vraie bête noire des Niçois, qui s'inclinent pour la sixième fois consécutive dans ce derby. Avec l'arrivée de recrues comme Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg, en tribunes mercredi, l'OGCN sera probablement plus armé au moment de se rendre à Rennes, dimanche (15h00). Pour l'OM, c'est toujours aussi flou sur le marché des transferts. Mais l'important était ailleurs.