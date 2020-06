LIGUE 1 - L'Olympique de Marseille a dévoilé samedi ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Le design de ces derniers rend hommage à l'architecture de la ville.

C'est un moment que les supporters attendent toujours avec impatience. Samedi, l'Olympique de Marseille a officiellement dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. L'OM et son équipementier, Puma, ont décidé de le présenter le 13 juin en guise de clin d'oeil à l'inauguration du Stade Vélodrome, le 13 juin 1937.

Le maillot domicile est aux couleurs traditionnelles du club. Horné de blanc et de bleu, il aborde un imprimé en relief qui rend hommage à l'aspect extérieur de Marseille. Le maillot extérieur a, quant à lui, suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. On y retrouve une série de maisons, toujours dans le but de renvoyer à l'architecture de la cité phocéenne.

