LIGUE 1 - Dans une interview accordée à La Voix du Nord mercredi, Michel Seydoux, l'ex-président de Lille, a critiqué avec véhémence le choix de la LFP d'arrêter définitivement la saison et pris la défense de Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas s'est trouvé un solide allié en la personne de Michel Seydoux. L'ex-président du LOSC (2002-2016) a vivement critiqué la LFP qui a décidé d'arrêter définitivement la saison 2019-2020 à cause de la pandémie de coronavirus. "Je partage l'opinion de Jean-Michel Aulas parce que Lyon, Lille, Amiens et d'autres sont particulièrement lésés dans cette affaire. La Ligue s'est prise pour un gendarme", a d'abord déclaré Michel Seydoux à La Voix du Nord, mercredi.

Ligue 1 Lejeune intègre le staff du FC Metz IL Y A 4 HEURES

"Cette décision a été prise trop hâtivement... A priori, les Coupes d'Europe vont reprendre. Donc les clubs qui vont reprendre leur Championnat ne seront pas au même niveau physique que les clubs qui n'auront pas repris. Quand je vois Bernard Caïazzo dire que la messe est finie, je ne suis pas d'accord. Parce que lui, il aurait peut-être pu descendre. C'est ça qui fait le suspense. La messe est dite pour ceux que ça arrange, mais elle n'est pas honnête. C'est une messe qui est truquée", a ajouté l'ancien patron du club nordiste.

Play Icon WATCH "Ça dessine quoi ? Une perte d'influence d'Aulas !" 00:03:02

Puis Michel Seydoux est aussi revenu sur la relégation d'Amiens en L2 et le retour du RC Lens dans l'élite. "On prend des décisions parce que le Premier ministre a prononcé une phrase qui est probablement un peu maladroite. Mais je suis certain qu'il n'a jamais entendu dire qu'on bloquait le Championnat avec tel ou tel calcul pour le positionnement des places... Amiens, c'est scandaleux. Et ceux qui montent, devaient-ils monter ? Je n'en sais rien moi. Je suis ravi que Lens soit en L1, mais il ne l'a pas gagné. Pour moi, tout ce qu'on gagne, c'est une médaille en chocolat", a-t-il conclu.

Ligue 1 Fin de saison anticipée, Trophées UNFP bientôt annulés ? IL Y A 6 HEURES