Après des mois de négociations très intenses, le Nîmes Olympique a (enfin) trouvé un accord pour racheter le stade des Costières. Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, a annoncé un coût de 8 millions d'euros ce mercredi. "Il faut revenir de la folie des grandeurs, on a construit des stades immenses et on n'arrive pas à les rentabiliser", a de son côté expliqué le président des Crocos, Rani Assaf.

Et maintenant, place au projet du nouveau stade. "On travaille depuis presque deux ans avec des architectes (...) J'espère qu'on jouera fin 2024 début 2025 dans notre nouveau stade. On construira un stade provisoire Mas de Vignolles", poursuit Assaf, qui a confirmé la destruction de l'enceinte. La nouvelle "aura une capacité de 15 100 places", a précise le maire de la ville. Aucun naming ne devrait être effectué. "J'ai horreur de ça", a en effet assuré le président du Nîmes Olympique.