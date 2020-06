TRANSFERTS - En quête de plusieurs renforts sur le mercato, le PSG va devoir composer avec un budget limité. Selon les informations du Parisien, Leonardo, le directeur sportif parisien, disposera d'une enveloppe de plus ou moins 70 millions d'euros.

"Je sais parfaitement que nous ne sommes pas les plus à plaindre en ce moment (...) Je ne vais pas vous révéler un secret en vous disant que notre masse salariale est d’un volume conséquent. En fin de saison, nous risquons de subir des pertes colossales. Nous ferons face mais rien ne sera simple et il faudra du temps pour retrouver un équilibre." En avril dernier, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi ne cachait pas son inquiétude quant aux conséquences de cette crise sanitaire et économique liée au Covid-19. Au total, son club pourrait perdre plus de 200 millions d'euros selon diverses sources.

Quatre postes à renforcer

En cette période post-Covid, même le PSG va donc devoir se serrer la ceinture. Pas vraiment une bonne nouvelle en vue du mercato estival, où Leonardo aimerait recruter à quatre postes prioritaires selon nos confrères du Parisien : "un latéral droit, un milieu de terrain doté d'un profil défensif, proche de celui d'une sentinelle, un défenseur central et un attaquant". Devant, Mauro Icardi a d'ores et déjà été acheté définitivement pour plus de 50 millions d'euros.

Toujours selon le quotidien francilien, Leonardo disposera d'une enveloppe aux alentours de 70 millions d'euros pour recruter. Le tout hors vente(s) de joueur(s). Avec plusieurs éléments sur le départ, comme Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, le directeur sportif brésilien va donc devoir se montrer inventif pour recruter et trouver de bonnes pioches. Voilà qui tombe bien, c'est l'une des spécialités.

