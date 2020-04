Les Quatre Fantastiques du PSG : Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi

LIGUE 1 - Selon le très sérieux site Footy Headlines, le PSG va bien relancer son fameux maillot Hechter la saison prochaine à l'occasion de ses 50 ans. Des illustrations concernant les autres kits ont également fuité.

C'est un moment toujours très attendu par les supporters. Lorsqu'une saison se rapproche de son terme, une autre se prépare en coulisses. Et qui dit nouvelle saison dit nouveaux maillots. Si celle 2019-2020 est actuellement interrompue en raison de la crise sanitaire, les prochaines tenues de certains clubs européens continuent de fuiter, dont notamment celles du PSG.

A l'occasion de son 50e anniversaire, le club de la capitale, fondé en 1970, devrait bien relancer son maillot historique dessiné par Daniel Hechter, créateur de mode et ancien président parisien. Une information déjà dévoilée par le site CulturePSG début mars. Par ailleurs, Footy Headlines publie également une illustration du troisième maillot du PSG pour la saison prochaine, à base de bordeaux et touches or pour les logos. Il est issue de la collaboration avec Jordan. Quant au deuxième kit, ainsi que le quatrième, le site rapporte les images du compte Twitter @lasource75006.

