Neymar et Marco Verratti à l'entraînement du PSG, 2019

LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe, le PSG ne reprendra pas l'entraînement juste après le déconfinement. Les joueurs parisiens devraient vraisemblablement faire leur retour sur les terrains du Camp des Loges en juin.

La saison 2020-2021, c'est déjà demain. Selon les informations de L'Equipe, le PSG reprendra l'entraînement courant juin, et non juste après le déconfinement à cause des règles de distanciation physique, toujours en vigueur. Cependant, les joueurs parisiens, qui ont validé leur neuvième titre de Champion de France la semaine passée, devront continuer à s'entretenir individuellement d'ici la reprise.

Alors que certains joueurs étrangers comme Neymar, Thiago Silva (Brésil), Keylor Navas (Costa Rica) ou Edinson Cavani (Uruguay) ont décidé de rentrer dans leurs pays respectifs, le PSG devra organiser méticuleusement leur retour. Il devra aussi se préparer à jouer les quarts de finale de C1 qui pourraient se tenir en août si les conditions sanitaires le permettent. Mais aussi les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue programmées le même mois.

