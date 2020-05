LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe et de Nice-Matin, un accord salarial a été trouvé à l'AS Monaco samedi. Les joueurs ne toucheront que 50% de leur salaire du mois d'avril, et percevront l'autre moitié au mois d'août.

Après de longues semaines de négociations, un accord a finalement été trouvé du côté de la Principauté. Selon les informations de l'Equipe et de Nice-Matin, les joueurs et les dirigeants de l'AS Monaco se sont mis d'accord sur un paiement différé d'une partie des salaires du mois d'avril. Les joueurs ne percevront pour le moment que 50% de leur salaire du mois d'avril, et se verront verser l'autre moitié en août.

Si cette formule ne fait que "repousser" l'échéance du paiement, elle permet à la trésorerie du club monégasque de respirer. Le club de la Principauté, deuxième masse salariale de Ligue 1 derrière le PSG, est particulièrement touché par la crise sanitaire et la suspension du championnat. L'Equipe précise que les joueurs en fin de contrat percevront les 50% restants de leur salaire d'avril au mois de juin.

