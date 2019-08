Sans Mbappé et Cavani (blessés), ni Neymar et Aréola (en instance de transfert), pour ne citer qu'eux, le PSG n'a pas survolé sa confrontation face au FC Metz, mais il s'est remis à voyager avec le sourire. Alors qu'il restait sur une triste série de cinq défaites lors de ses six derniers déplacements, le club de la capitale s'est imposé sans forcer (0-2), grâce à des buts d'Angel Di Maria, et d'Éric Choupo-Moting, décidément incontournable en ce moment.

Rarement, ces dernières années, le PSG aura aligné une équipe aussi prenable en Ligue 1. Avec deux joueurs qui faisaient leur première apparition en professionnel- Adil Aouchiche au milieu de terrain et Marcin Bulka dans les cages, à la place d'Aréola, sur le départ - et six titulaires absents, Paris a pourtant fait mieux que tenir le choc au stade Saint-Symphorien.

Choupo-Moting, encore lui

Il faut dire aussi que Metz n'a pas vraiment mis les ingrédients qu'il fallait pour perturber le champion de France en titre, qui a maîtrisé comme il sait le faire le premier acte. Dès la 10e minute, Juan Bernat a profité d'une grosse erreur défensive de Mamadou Fofana dans la surface pour obtenir un penalty, transformé par Di Maria (0-1, 11e). Emmené par un excellent Marco Verratti, Paris a muselé un adversaire pas assez agressif, qui a multiplié les mauvais choix devant.

Angel Di Maria (PSG-Metz)Getty Images

Surtout, Metz a été trop laxiste défensivement, en témoigne le marquage des Grenats sur les coups de pied arrêtés parisiens. Déjà inquiété par Idrissa Gueye, seul au deuxième poteau sur un corner mais qui ne trouvait que la barre de la tête à la 17e minute, Alexandre Oukidja n'a rien pu faire sur celle de Choupo-Moting, à la réception d'un coup franc de Verratti (0-2, 43e). Le troisième but du Camerounais en deux matches de championnat.

En deuxième période, Paris a plus laissé le ballon aux locaux, mais Bulka, pour sa première avec le Paris-Saint-Germain, n'a pas eu d'intervention à réaliser avant une frappe de Boulaya, après l'heure de jeu (64e). Metz a manqué de présence dans la surface, souvent incapable de créer des décalages, alors que Paris, sans sa constellation de stars, a mis les ingrédients qu'il fallait pour ne pas trembler : beaucoup d'efforts à la perte de balle et un bloc solide derrière. Le tout pour empocher son premier succès de la saison à l'extérieur, qui lui permet de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.