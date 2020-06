LIGUE 1 - Selon les informations de l'Equipe, Mourad Boudjellal a présenté son projet de reprise de l'OM à plusieurs leaders de différentes associations de supporters marseillais lundi. Il échangerait même avec certains d'entre eux depuis plusieurs semaines.

L'opération séduction continue pour Mourad Boudjellal. L'ancien président du RC Toulon, porteur d'un projet de rachat de l'OM des fonds d'investissement provenant du Moyen-Orient, a rencontré lundi des leaders et représentants de différentes associations de supporters du club, rapporte L'Equipe. Il aurait détaillé auprès d'eux les contours du projet de reprise du club, dont il pourrait devenir le président.

Parmi ces représentants se trouvait Rachid Zeroual, l'un des leaders des South Winners. Ce groupe de supporter marseillais compte 7 000 membres, ce qui constitue un record en France. Toujours selon L'Equipe, les deux hommes échangeraient même depuis le début du mois de mai, par visioconférence. Quand on sait l'importance et le poids qu'ont les associations de supporters à l'OM, on comprend la démarche de Boudjellal. Reste à savoir si son projet de rachat va se concrétiser ou non.

