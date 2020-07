LIGUE 1 - Le flou règne autour de la position de Mourad Boudjellal vis-à-vis de l'OM et du Sporting Club de Toulon. Dans une interview accordée à Var Azur jeudi, le porteur d'un projet de rachat de l'OM a affirmé qu'il rejoindrait Toulon... sans préciser quand.

C'est une expression qui concerne une partie du corps sur laquelle on s'asseoit et deux chaises. Mourad Boudjellal semble être particulièrement concerné. L'ancien président du RC Toulon, principal porteur d'une offre de rachat de l'Olympique de Marseille est également sur les tablettes pour reprendre le Sporting Club de Toulon, club qu'il affectionne particulièrement. Sauf qu'il ne pourra pas faire les deux. Interrogé par Var Azur jeudi, Boudjellal a réaffirmé qu'il irait à Toulon.

"Je vais arriver au Sporting Club de Toulon, à moins qu'on me dise qu'on n'ait plus envie. Je veux que ce club monte en Ligue 1. Pour moi, c'est en deux étapes", détaille-t-il avant de préciser : "On verra ce qui va se passer dans les six prochains mois, puis dans les deux prochaines années. Si je vais à Marseille, et que le Sporting monte en Ligue 2, il y aura un véritable choix à faire." Tout semble n'être qu'une question de temps pour Boudjellal qui attend juste que Toulon rejoigne l'élite : "Je ne sais pas, car j'ai 60 ans de vie à Toulon, j'en aurai deux ou trois ailleurs. Ça dépendra du temps que Toulon mettra."

