Bruno Génésio doit avoir les oreilles qui sifflent. L'ancien entraineur de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui coach du Beijing Guoan, en Chinese Super League, occupe encore l'esprit des joueurs et journalistes lorsqu'on évoque le début de saison des Lyonnais. Moussa Dembélé, invité de l'émission Téléfoot n'a pas dérogé à la règle. Interrogé sur la différence entre Bruno Génésio et Sylvinho, l'attaquant de l'OL, n'y est pas par quatre chemins.

"Sylvinho est quelqu'un de plus passionné, débute-t-il. Je pense que comme il était joueur il n'y a pas si longtemps, il connait un peu mieux le football moderne que Génésio. Et puis c'est une autre culture, c'est un Brésilien et tout ça c'est nouveau pour nous." Pour Léo Dubois, invité sur le plateau de l'émission, Sylvinho a insuffler un nouveau souffle dans l'effectif lyonnais : "C'est une nouvelle façon de travailler, ça nous fait du bien. On avance, on bosse bien et je suis sûr que ça va continuer à payer cette saison."

" On ressemble plus à une équipe "

Après quatre journées de championnat le bilan du club de Jean-Michel Aulas est mitigé. Deux victoires pour débuter dont un superbe 6-0 face à Angers pour le premier match de la saison au Groupama Stadium, puis une défaite à Montpellier et enfin un match nul 1-1 ce samedi face à Bordeaux. Actuellement quatrième de Ligue 1, avant la fin de la quatrième journée, les hommes de Sylvinho ont montré des choses intéressantes depuis le début de la saison. "Cette saison le groupe est plus resserré. On est plus soudé, on ressemble plus à une équipe par rapport à la saison passée" avance Dembélé. "On a créé quelque chose cette saison. On a compris qu'il fallait se battre les uns pour les autres. On a pris conscience de ça cette saison" confirme Léo Dubois.

Dans la presse chinoise, l'ancien entraineur lyonnais avouait il y a peu qu'il "souhaitait s'eloigner de Lyon et de la France". L'aventure du Bruno Génésio débute plutôt bien en Chine. Son équipe occupe la deuxième place du championnat. Un départ et un changement sur le banc de l'OL qui ravit finalement tout le monde.