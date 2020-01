Le visage d'Emiliano Sala est encore dans tous les esprits et quoi de mieux, au fond, qu'une affiche entre Nantes et Bordeaux (deux de ses anciens clubs) pour rendre hommage à l'Argentin ? L'émotion était palpable, ce dimanche à la Beaujoire, lorsque les supporters nantais ont déployé un immense tifo à la mémoire de leur ancien buteur et d'autres Canaris disparus par le passé, comme Seth Adonkor. Le tout accompagné d'applaudissements et de chants ininterrompus.