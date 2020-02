Rendez-vous manqué pour l’OM. Après sa précieuse victoire à Lille dimanche dernier (1-2), Marseille n’a pas pu enchainer ce samedi face à Nantes. Les joueurs d’André Villas-Boas ont été méconnaissables et ont dû s’incliner à domicile face à un adversaire très bien organisé et bien plus percutant offensivement (1-3), mettant ainsi fin à leur série de 14 matches de Championnat sans défaite. Marseille reste bloqué à 52 points avec toujours, onze longueurs d’avance sur le troisième, Rennes, qui accueille Nîmes ce dimanche.

Malgré le retour de Dimitri Payet dans le onze de départ, Marseille est apparu en grand manque d’inspiration dans son stade Vélodrome. Les Olympiens n’ont presque jamais semblé en mesure de bousculer des Nantais au plan de jeu bien rodé. Ils ont bloqué tous les espaces pour évoluer en contre. Et sur un centre de Bamba, Limbombe s’est retrouvé tout seul au deuxième poteau pour marquer de la tête (0-1, 34e).

L’OM a fait illusion 10 minutes avant la pause

Cette ouverture du score a eu le don de réveiller les actuels deuxièmes du Championnat. Sur un temps fort, ils ont égalisé grâce à une splendide frappe enroulée à 25 mètres de Sanson (1-1, 39e). Elle a été l’unique coup d’éclat de l’OM dans cette rencontre. Car, après la pause, ce sont bien les Canaris qui ont continué à faire la meilleure impression.

Ils ont rapidement repris l’avantage, sur une frappe inspirée de Bamba qui a totalement surpris Mandanda (1-2, 53e). Seuls quelques coups de pied arrêtés auraient pu permettre à l’OM de revenir dans le coup. Pour ce qui aurait été un petit miracle, compte tenu de la physionomie du match. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit, puisqu’un but contre son camp gag d’Alvaro a fini par sceller le sort de cette rencontre (1-3, 90e+1). Un coup d’arrêt pour l’OM dont a su profiter Nantes, qui signe là son premier succès en L1 depuis le 12 janvier (0-2 à Saint-Etienne).