Les mercatos se suivent et se ressemblent depuis quelques années pour l’Olympique de Marseille. Et malheureusement, ils ne redonnent pas foi aux supporters marseillais qui ne comprennent pas, qu’avec l’arrivée de Franck McCourt en octobre 2016, des investissements plus massifs n’aient pas été faits. Pourtant l’OM l’a prouvé en 2017-18, pas besoin d’un effectif XXL pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa (la 4e place en championnat a été plus décevante). On parie que le championnat de France devrait pouvoir compter sur les Olympiens cette saison.

Dimitri Payet (OM)Getty Images

Préparation et adaptation, la recette d’AVB

Tout d’abord parce qu’il faut toujours se méfier d’une équipe qui vient d’avoir un nouvel entraîneur et encore plus à l’OM où la pression est souvent décuplée. L’obligation de résultat fait l’ADN de ce club, et André Villas-Boas a l’air d’avoir été prévenu. L’entraîneur portugais n’est pas arrivé à la toute fin de la préparation estivale, il a pu découvrir ses joueurs et a eu trois longs mois pour les préparer, ce qui n’est pas négligeable.

Surtout, AVB a été capable de s’adapter : "La culture française, c’est une culture qui parle de l’excellence technique, de la vélocité, de la créativité, avait-il expliqué lors de sa présentation en mai. L’équilibre de cette culture et ma philosophie ne doivent pas être radicales. Par exemple : à Chelsea, j’ai été très radical avec ma philosophie. ‘On joue de cette façon jusqu’à la fin’." La fin de saison marseillaise avait été marquée par des tensions dans le vestiaire notamment entre Rudi Garcia et ses cadres. L’arrivée d’AVB devrait avoir permis de retrouver une certaine symbiose.

André Villas-Boas, le coach de l'OM, donne des consignesGetty Images

Il ne faut pas non plus oublier que l’OM ne joue pas de compétition européenne. Ce qui représente un gain d’énergie assez considérable. Pas de déplacements à l’autre bout de l’Europe, pas de joueurs alignés 45 matches par saison, les Olympiens vont pouvoir se concentrer sur le championnat et sur les coupes domestiques. Coupes domestiques, qui peuvent également permettre une qualification en Ligue Europa pour la saison prochaine (demandez à Strasbourg et Rennes).

Un petit banc mais...

On pourra toujours pointer du doigt des gros manques dans l’effectif. Un latéral gauche de plus aurait été le bienvenu et visiblement il va être difficile d’en trouver un. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer cet effectif. Certes Dimitri Payet a connu un passage à vide la saison dernière, mais s’il parvient à retrouver son niveau de 2017-18, il peut porter cette équipe marseillaise.C’est aussi le cas de Luiz Gustavo, qui avait largement rempli son contrat pour sa première saison en 2017.

Luiz Gustavo (OM)Getty Images

L’avant-centre de l’OM s’est fait attendre comme le numéro 6 du Paris Saint-Germain mais il est bel et bien là. Même si des doutes subsistent sur l’état de santé de Dario Benedetto - le club sera fixé très rapidement - l’Argentin pourrait jouer dès la deuxième journée du championnat. Et si Florian Thauvin garde son efficacité à toute épreuve (16 buts, 8 passes en 2018-19), l’attaque marseillaise pourrait s’avérer prolifique.

Attention à ne pas faire preuve d’impatience, AVB va avoir besoin de temps pour s’ajuster à la Ligue 1 et ajuster son effectif. Mais les adversaires directs du club - à savoir l’ASSE, l’OL, ou même le LOSC - peuvent être pris dans le tourbillon d’un calendrier surchargé, ce qui serait forcément profitable à l’OM. Que la saison commence.