LIGUE 1 - Interrogé sur OLTV vendredi, Jean-Michel Aulas est revenu sur une éventuelle prolongation de Memphis Depay à l'Olympique lyonnais et rien ne semble encore sur.

Prolongera ou prolongera pas ? Interrogé vendredi sur OLTV, Jean-Michel Aulas s'est montré flou sur l'avenir de Memphis Depay, que la direction lyonnaise cherche à prolonger. Le contrat de l'attaquant néerlandais avec l'OL se termine en juin 2021 et même s'il revient d'une rupture des ligaments croisés, le club veut le garder.

Memphis Depay et Jean-Michel Aulas, lors de la signature du Néerlandais à l'OL - 20 janvier 2017 Crédits Getty Images

Ligue 1 Toujours pas d'accord sur une baisse des salaires à l'OL IL Y A 4 HEURES

"On y travaille beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec Memphis. Rudi (Garcia) aussi. Pas quotidiennement mais régulièrement. Juni aussi. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions qu'il n'a pas retenues, a concédé le président de l'OL. Il avait imaginé pouvoir rejouer les phases finales avec les Pays-Bas. Il y a eu cette blessure. Il a récupéré plus vite. Pour le moment, on n'est pas tombé d'accord. Il n'y a pas de rupture. On discute avec ses agents. Moi, je discute avec lui. On aura la possibilité de le rencontrer. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances de Lyon sont favorables à le prolonger."

Ligue 1 Retour aux centres d'entraînements le 11 mai pour des tests médicaux : la Ligue 1 a un cap IL Y A 6 HEURES