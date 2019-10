D'un Olympique à l'autre, il n'y a parfois qu'un pas. Libre depuis son départ de l'OM en fin de saison dernière, Rudi Garcia est devenu, lundi, le nouvel entraîneur du rival lyonnais. En concurrence avec d'autres coachs, comme Jocelyn Gourvennec et surtout Laurent Blanc, il a finalement doublé ce dernier dans le rush final. Ce lundi, L'Equipe dévoile longuement les coulisses de ce choix pas forcément validé par les supporters de l'OL.

Tout d'abord, Rudi Garcia s'est montré très convaincant lors de son oral passé vendredi à Paris. Devant les dirigeants de l'OL, l'ex-entraîneur marseillais, très préparé et au courant des difficultés des "Gones", présente un projet pour sortir de la crise. Un discours pointilleux et bien ficelé qui lui fait marquer beaucoup de points. Tout l'inverse de Laurent Blanc, avec qui Juninho n'a pas accroché selon le quotidien. Le directeur sportif lyonnais douterait même de sa motivation à prendre le poste. Les discussions autour du staff du "Président" ne vont rien arranger.

Aulas contacte Eyraud

La candidature de Rudi Garcia de plus en plus grandissante, Jean-Michel Aulas décide de passer plusieurs appels. Ainsi, L'Equipe explique que le boss de l'OL contacte Jacques-Henri Eyraud, son homologue du côté de l'OM, avec qui il s'est régulièrement chamaillé ces dernières années. Mais ce dernier connaît bien évidemment très bien son ancien coach. D'ailleurs, il n'a jamais caché toute l'estime qu'il lui portait lors de sa période marseillaise, et ce malgré les nombreuses difficultés connues la saison dernière.

Si la piste Jocelyn Gourvennec a bien été envisagée par les dirigeants lyonnais, cette dernière est partie en fumée pour le CV pas forcément très européen de l'ancien entraîneur de Guingamp. Ainsi, les dirigeants lyonnais sont unanimes et valident définitivement le choix portant à Rudi Garcia. L'officialisation de son arrivée tombera dans l'après-midi de lundi.