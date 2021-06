Montpellier tient son nouvel entraîneur. Dans l'air depuis maintenant plusieurs semaines, la venue d'Olivier Dall'Oglio sur le banc du MHSC a été officialisée ce mardi après-midi. Passé notamment par Dijon, l'entraîneur de 57 ans quitte donc Brest après deux saisons. " Montpellier est un club avec un passé et qui est promis à un bel avenir. Je remercie le Président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là", a-t-il réagi peu après l'annonce de sa nomination.

