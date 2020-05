LIGUE 1 - Dans une interview accordée à Sky Sports Italia, Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter Milan, a affirmé que les négociations étaient en cours avec le PSG pour la vente de Mauro Icardi. Le club de la capitale a jusqu'au 31 mai pour répondre à l'offre de l'Inter.

L'histoire entre Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain semble bel et bien vouée à se poursuivre. En prêt dans le club de la capitale cette saison, l'Argentin pourrait bien voir son option d'achat renégociée et levée par le PSG. Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter Milan a confié à Sky Sports Italia que les négociations allaient en ce sens.

"Je sais que le garçon est content de rester à Paris", a-t-il dévoilé, avant d'ajouter : "Il y a une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a été évidemment conditionné par l'urgence sanitaire, on verra. Avec Leonardo, on parle souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d'y rester." L'option d'achat d'Icardi était fixée à 70 millions d'euros, mais le club italien semble ainsi enclin à le revoir à la baisse.

Cavani, pas une priorité pour l'Inter

Il faut dire que depuis son arrivée au PSG, Icardi a donné pleine satisfaction à son coach, Thomas Tuchel : 20 buts marqués pour 31 matches joués toutes compétitions confondues. Par ailleurs, le probable départ d'Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, pourrait lui laisser le champ libre. Cavani, dont Piero Ausilio a par ailleurs assuré qu'il n'était "pas une priorité" pour l'Inter. "Notre groupe d'attaquants est formé de Lautaro Martinez, Romelu Lukaku et Alexis Sanchez. De plus, il y a Sebastiano Esposito, qui est bon mais qui est très jeune, et nous verrons s'il faut le prêter pour prendre de l'expérience. Donc nous sommes en train de parler d'un quatrième attaquant et ce n'est pas Cavani que nous avons en tête." Un attaquant que ne devrait pas non plus être Timo Werner (Leipzig), très apprécié des dirigeants milanais mais qui ne devrait pas rejoindre la Lombardie selon Ausilio.

