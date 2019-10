C'est une mauvaise habitude dont il se serait bien passé. Mais le PSG va encore devoir se passer de Neymar. La blessure contractée par le Brésilien en sélection dimanche face au Nigéria (1-1) n'est pas aussi bénigne qu'elle n'y paraissait au premier abord. Le point médical du PSG est tombé en fin d'après-midi pour le confirmer. L'attaquant parisien souffre "d'une lésion de grade 2 du biceps fémoral des ischio-jambiers gauche" selon le communiqué publié par le PSG, qui estime le délai de son retour à la compétition à "quatre semaines."

Neymar s'est blessé sur une accélération, à la 8e minute du match du Brésil face au Nigeria. Le Brésilien s'est immédiatement tenu la cuisse. Après avoir tenté de poursuivre la rencontre durant quelques minutes, il a fini par céder sa place à Philippe Coutinho. "Il n'a d'abord pas senti une douleur très vive, très intense, il a ressenti une gêne mais a demandé de continuer à jouer. Mais après, il a vu que ce n'était pas normal et a préféré sortir pour éviter toute complication majeure", a indiqué Rodrigo Lasmar, médecin de la fédération brésilienne, au micro de SporTV.

De retour face à Lille ?

Les examens passés lundi ont finalement révélé une lésion plus importante que prévue. Et confirmé une nouvelle blessure pour un joueur qui les collectionne depuis qu'il est à Paris. Neymar manqué quasiment toute la deuxième moitié des deux dernières saisons en raison d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit. Revenu en avril dernier, le Brésilien avait ensuite été privé de Copa America avec sa sélection après avoir été victime d'une rupture du ligament de la cheville. C'est maintenant une blessure musculaire qui le contraint à retrouver l'infirmerie.

C'est une tuile pour le PSG. Après un été très mouvementé durant lequel il souhaitait quitter Paris, Neymar avait signé un retour tonitruant depuis la mi-septembre en inscrivant le but de la victoire de son équipe contre Strasbourg (1-0), Lyon (0-1) et Bordeaux (0-1). Il avait également marqué face à Angers (4-0) et s'apprêtait à faire son retour en Ligue des champions mardi face au FC Bruges après avoir purgé deux matches de suspension pour ses commentaires sur les réseaux sociaux au sujet de l'arbitrage de PSG - Manchester United (1-3) en mars dernier.

Neymar ne sera finalement pas du déplacement en Belgique mardi prochain. Il manquera vraisemblablement cinq autres rencontres, dont le retour face à Bruges le 6 novembre, le match à Nice vendredi et le choc face à Marseille le 27 octobre. Selon l'évolution de sa blessure, le Brésilien pourrait faire son retour pour le duel face à Lille le 23 novembre au Parc des Princes, trois jours avant le déplacement sur le terrain du Real Madrid en Ligue des champions.