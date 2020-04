LIGUE 1 - La LFP a acté vendredi l’arrêt de la saison 2019-20 de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Découvrez le tableau d'honneur de ce championnat raccourci entre les équipes qualifiées pour les coupes européennes et celles qui sont reléguées.

En Ligue 1 :

Champion de France : Paris Saint-Germain

Qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions : PSG et Olympique de Marseille

Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions : Rennes

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa : Lille

Pour les autres places, tout dépendra des coupes domestiques. Si la Coupe de France et la Coupe de la Ligue se jouent, les clubs gagnants (sauf le PSG) seront qualifiés : l'AS Saint-Etienne et l’Olympique lyonnais sont concernés. Si les coupes domestiques ne se jouent pas, c’est le classement qui déterminera les qualifiés et donc : Reims (5e) et Nice (6e).

Les relégués : Amiens et Toulouse

Il n’y a pas de barrage.

En Ligue 2 :

Champion de Ligue 2 : FC Lorient

Les promus : FC Lorient et Lens

Les relégués : La Ligue n’a pas précisé ce point qui sera débattu par l’Assemblée générale le 20 mai prochain.

