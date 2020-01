Voilà un slogan auquel l'Olympique Lyonnais ne semble pas vouloir être associé. La candidate RN à Lyon, Agnès Marion, a utilisé dans l'affiche de sa campagne un lion, bien reconnaissable et que tous les passionnés de football associeront au club dirigé par Jean-Michel Aulas. Le service juridique de l'OL a envoyé un courrier à la candidate lui demandant "de ne plus utiliser les signes distinctifs du club" selon le site Salade Lyonnaise.

Interrogé par le média, la candidate RN n'est pas sensible aux arguments du club : "J'attends de savoir où l’OL pense que les Lyonnais pourraient assimiler leur logo à un soutien du club au RN, ce serait prendre les Lyonnais pour des imbéciles". Elle précisait dans une lettre envoyée aux médias : "Nous avons utilisé le lion parce que ce symbole héraldique appartient aux Lyonnais, apposé dans un cercle pour symboliser la protection que notre liste veut leur offrir, sans imaginer que le lion dans l’O avait été déposé par l’OL." Et a décidé "dans un esprit d'apaisement et de concorde" de changer son logo de campagne.