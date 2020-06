LIGUE 1 - Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, le groupe professionnel du Stade de Reims est attendu le mardi 23 juin au centre de vie Raymond-Kopa pour débuter la préparation en vue de la prochaine saison de Ligue 1, a indiqué jeudi le club à l'AFP.

Le Stade de Reims pourrait entamer sa préparation pour la saison prochaine le 23 juin au centre de vie Raymond-Kopa. "Avant de redémarrer les entraînements, il y aura des tests médicaux plus poussés que d'habitude et des tests de dépistage du coronavirus", a confié à l'AFP Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Le club champenois a prévu une batterie de tests physiques et médicaux pendant quelques jours, avant la reprise de l'entraînement, la semaine suivante.

"Si on doit jouer l'Europe..."

En terminant sixième de la saison 2019-2020, interrompue en mars en raison de la pandémie de Covid-19, le Stade de Reims pourrait disputer la phase de qualification à la Ligue Europa la saison prochaine mais il reste encore beaucoup d'incertitudes. L'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne, respectivement finalistes de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France face au PSG, pourraient également y prétendre, si ces deux finales ont bien lieu.

Le coach de Reims David Guion et son défenseur Yunis Abdelhamid lors du match face à Nice le 5 février 2020 Crédits Getty Images

"On s'y prépare et si on doit jouer l'Europe, on n'ira pas pour faire de la figuration, a expliqué le président rémois. Il y a encore des incertitudes, mais je ne pense pas qu'on jouera de qualifications pour la Coupe d'Europe en août. On reprendra donc comme tout le monde, huit semaines avant le début de la Ligue 1, fixée le 23 août."

