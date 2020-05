LIGUE 1 - Le Stade Rennais a communiqué sur les modalités proposées à ses abonnés. Les supporters ne seront pas remboursés mais le club propose deux solutions.

Le Stade Rennais a proposé un compromis à ses supporters. Ce lundi, le club a communiqué sur les différentes solutions qui s'offrent aux supporters qui s'étaient abonnés au Roazhon Park pour la saison 2019/2020. Alors que l'exercice a été définitivement stoppé par la LFP à dix journées du terme du championnat, Rennes a confirmé que les abonnés ne seront pas remboursés pour les cinq rencontres qui devaient être disputées en Bretagne.

En contrepartie, ils pourront bénéficier d'avoirs "correspondant au montant des matches non délivrés" utilisables la saison prochaine. Ce sera également le cas pour les supporters non abonnés mais détenteurs de billets pour une ou plusieurs rencontres qui n'ont pas été disputées. Une autre option a été proposée par la club : céder le montant sous forme de don au Stade Rennais, sur lequel les Rouge et Noir s'engagent à reverser 20% au football amateur breton.

