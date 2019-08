Les jours passent et l'incertitude reste la même autour de Neymar. Avec toutes les conséquences que cela implique pour le Paris Saint-Germain. Un PSG avec ou sans sa star brésilienne, ce n'est plus du tout la même chose. Au moins, Paris y est habitué. Il a souvent dû composer sans son numéro 10, si souvent blessé durant ses deux années dans la capitale. En attendant l'issue d'un interminable feuilleton, le club de la capitale se prépare à faire sans lui pour de bon. Dans cette optique, il compte sur d'autres individualités. En particulier Kylian Mbappé. Mais aussi Marco Verratti.

Une connexion capitale

Sur le terrain, c'est ce qui ressort des deux premières sorties officielles du PSG cette saison. Que ce soit face à Rennes lors du Trophée des Champions (2-1) ou contre Nîmes en championnat (3-0), la volonté de rapprocher Mbappé et Verratti saute aux yeux. Thomas Tuchel semble même avoir bâti son schéma autour de cette association. Le 4-3-3 aligné par l'Allemand pour ces deux rencontres permet de tirer le meilleur de la relation technique entre deux joueurs qui, en cas de départ, apparaissent naturellement comme les deux individualités fortes du PSG.

Verratti retrouve des responsabilités

Verratti avait un peu perdu de son influence dans la construction du jeu parisien la saison passée. Pour deux raisons principales. La première, c'est le repositionnement de Neymar dans un rôle plus axial, en numéro 10. Le Brésilien aimante tous les ballons à ce poste, limitant fatalement l'impact de Verratti dans l'animation offensive. La deuxième, c'est la pénurie de milieux dans l'effectif du PSG. Elle a contraint Tuchel à aligner un entrejeu à deux éléments axiaux. Dans cette configuration, l'Italien devait surtout se concentrer sur son travail défensif, évoluant donc plus loin de l'attaque.

La donne a changé lors du mercato où le PSG a renforcé son milieu avec les arrivées d'Ander Herrera, Idrissa Gueye ou Pablo Sarabia, capable d'évoluer en relayeur. Cela a donné plus d'options à Tuchel et notamment celle d'aligner un milieu à trois éléments. Verratti a ainsi retrouvé un rôle similaire à celui qu'il tenait auparavant, quand Paris évoluait dans un 4-3-3 sous la direction de Laurent Blanc puis sous celle d'Unai Emery. Couvert par une sentinelle, l'Italien a plus de liberté pour prendre le jeu à son compte. Et retrouve ainsi les responsabilités perdues la saison passée dans la construction.

Mbappé à gauche, c'est tout naturel

Si Verratti jouait essentiellement comme relayeur côté droit avec Blanc et Emery, il évolue plutôt sur le côté gauche avec Tuchel. Le plus proche possible de Mbappé, lui aussi repositionné avec ce changement de système, sur la gauche de l'attaque. L'attaquant français apprécie naturellement cette zone de jeu qui lui offre à la fois la possibilité de déborder ou de repiquer vers l'axe sur son pied droit. Tuchel laisse une grande liberté de mouvement à Mbappé et la présence de Juan Bernat pour occuper le couloir gauche lui permet de se recentrer régulièrement pour être proche du but.

L'ancien Monégasque est dans des conditions qu'il affectionne, tout comme Verratti. Proches l'un de l'autre, les deux joueurs peuvent exploiter des qualités complémentaires pour créer le circuit préférentiel dans le jeu collectif du PSG. Entre la lecture de jeu et la créativité dans les passes de Verratti, et la vitesse et la qualité des appels de Mbappé, l'Italien et le Français présentent ensemble les meilleurs arguments pour combler le vide laissé par Neymar dans l'animation offensive parisienne. Il est béant. Ce qui en dit long sur la responsabilité qui attend Verratti et Mbappé.

Le jeu, mais aussi le projet

Ils seront ensemble pour les assumer. Le rapprochement entre les deux joueurs dépasse le cadre du terrain. Verratti et Mbappé ont passé une partie de leurs vacances à Ibiza, avec des photos et des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. La proximité entre les deux hommes est aussi très nette lors des entraînements et des célébrations durant les matches. Si le mal-être de Neymar ternit forcément le quotidien du PSG, la bonne humeur affichée par Verratti et Mbappé contribue à lui redonner le sourire.

Ce n'est pas anodin à un moment charnière pour le projet de QSI. Car Neymar en était l'incarnation, la star sur le terrain et le produit d'appel sur les marchés. Si le départ du Brésilien devait être acté, il porterait un coup très dur au club de la capitale tant sur le plan sportif que financier. Mais Paris connaît déjà le cap à suivre. Il dispose en Mbappé de la star montante du football mondial et en Verratti d'une figure devenue emblématique pour le club et ses supporters. Un duo qui a le talent et la popularité. Un duo qui n'a jamais été aussi important pour le PSG.