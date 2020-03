Rennes aurait trouvé chaussure à son pied. Selon L'Equipe, un peu plus d'un mois après le départ d'Olivier Létang du poste de président du Stade Rennais, les dirigeants bretons devraient officialiser dans la semaine l'arrivée de Nicolas Holveck à la tête du club. Le dirigeant, arrivé à Monaco en 2014 en provenance de Nancy, s'est libéré de son contrat avec l'ASM le 20 février dernier.

Cela faisait un mois que les tractations allaient bon train du côté de Rennes. Après le départ de Létang, remercié par la famille Pinault, plusieurs noms avaient été évoqué pour prendre la tête du club breton, actuel troisième de Ligue 1. Si Jacques Delanoë, président du conseil d'administration assurait l'intérim depuis le 7 février, les dirigeants rennais voulaient boucler au plus vite l'arrivée du nouvel homme fort du club.

Rennes à la recherche d'un directeur sportif

Ce ne sera pas Arsène Wenger, un temps évoqué et surtout espéré, mais bien Nicolas Holveck, ancien adjoint à Monaco en charge du développement de l'Academy et du Cercle Bruges, club filiale de l'ASM. Il avait d'ailleurs quitté officiellement ses fonctions sur le Rocher le 6 mars dernier. Le natif d'Epinal a débuté sa carrière de dirigeant à l'AS Nancy Lorraine en 1997. Il quittera le club lorrain en tant que vice-président pour devenir directeur administratif de l'AS Monaco.

Holveck sera le huitième président depuis la reprise du club par la famille Pinault en 1998. Et il devrait être épauler par un directeur sportif. C'est le deuxième gros chantier qui attend Rennes dans les prochaines semaines. Florian Maurice, actuel responsable du recrutement à l'Olympique Lyonnais a notamment été sondé pour prendre la tête du secteur sportif des Rouge et Noir.

De son côté, Olivier Létang aurait été contacté par… l'AS Monaco pour intégrer le club asémiste.