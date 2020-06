LIGUE 1 - Provisoirement sauvé par le Conseil d'Etat, le TFC a d'ores et déjà décidé de se féliciter de son "maintien" en Ligue 1 dans un communiqué peu après l'officialisation de la décision de l'instance. Amiens a fait de même.

La Ligue 1 se disputera-t-elle à 22 clubs la saison prochaine ? Depuis ce mardi, cette hypothèse vient de subir une brusque (et inattendue) accélération. Dans un communiqué publié dans l'après-midi, le Conseil d’Etat, qui a certes décidé de valider le classement final de la saison, a toutefois suspendu provisoirement les relégations de Toulouse et Amiens en Ligue 2. La balle (re)passe donc dans le camp de la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football (FFF), invitées à réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice.

Pour Toulouse, le maintien est acquis

"Le Toulouse Football Club (TFC) se félicite de l’ordonnance rendue ce jour par le juge des référés du Conseil d’Etat. Le TFC, qui soutient que le prononcé de relégations à l’issue de la dernière saison était illégal, a vu sa position constante consacrée par le juge", réagit le TFC dans un comminiqué, prenant comme pour acquis son maintien pour la saison 2020-2021.

"Le TFC est donc maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020 - 2021 (...) Nous nous tenons à la disposition des instances dirigeantes du football français pour les accompagner dans la détermination des modalités d’organisation de ce championnat, dans le respect du cadre découlant de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, poursuit le TFC. Plus généralement, nous sommes convaincus que ces règles gagneront à être fixées de manière collégiale. Nous invitons toutes les parties prenantes à faire primer l’équité sportive."

Peu après, Amiens a également publié un tweet se félicitant de la nouvelle. "Amiens en Ligue 1 ! Place au sport !", peut-on y lire. "J'ai l'impression qu'on a fait gagner les valeurs du football", a déclaré mardi à l'AFP Bernard Joannin, le président d'Amiens. "C'est une grande satisfaction, j'ai toujours dit que la décision de la Ligue était injuste et incohérente (...) J'ai depuis le début l'impression que les arguments de droit sont de notre côté. Nous sommes impatients de retrouver les terrains et la compétition sportive car on veut prouver la valeur d'Amiens", a poursuivi le dirigeant. "Pour l'ensemble des salariés, des membres du centre de formation, des joueurs professionnels, c'est extraordinaire parce que ce sont des personnes et des familles qui avaient peur de perdre leur emploi. La décision du Conseil d'Etat est juste, elle remet les valeurs du sport au centre du débat", a conclu Joannin.

