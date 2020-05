LIGUE 1 - Selon les informations de RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud compte recruter deux "DG" pour travailler sous ses ordres. L'un sera missionné sur les questions sportives du club, l'autre sur le "business". RMC précise que l'actuel directeur général de l'OM, Laurent Colette, va quitter ses fonctions.

L'été olympien sera bel et bien mouvementé. Jacques-Henri Eyraud, pointé du doigt depuis plusieurs jours sur sa gestion du club après le départ du directeur sportif et ses conséquences sur l'avenir d'André Villas-Boas, compte bouleverser l'organigramme du club. Selon les informations de RMC Sport, le président de l'OM a pour ambition de recruter deux directeurs généraux. "J'ai voulu muscler l'organisation du club et je vais continuer à le faire" avait-il d'ailleurs teasé au micro de la radio au lendemain du départ de Zubizarreta.

Jacques-Henri Eyraud souhaite donc recruter deux personnes pour muscler l'organigramme de l'OM. RMC Sport rapporte que le dirigeant détaillera sa démarche et les profils souhaités sur le réseau social LinkedIn. Il cherche d'abord un directeur général du football, pour succéder à Andoni Zubizarreta. Il sera en charge du secteur sportif du club, et aura notamment les clés du recrutement. Ce "DG" du football devra être compétent dans plusieurs domaines : la formation, le trading de joueurs, mais aussi les négociations de contrats.

Mais ce n'est pas tout. Le président de l'OM cherche aussi à engager un autre directeur général, dont la mission principale sera de gérer tous les aspects financiers et extra-sportifs du club. RMC Sport précise que ce recrutement permettra à Jacques-Henri Eyraud de se consacrer à ses activités annexes, comme le conseil d'administration de la LFP. Aujourd'hui, aucun nom n'a filtré pour ces deux postes. Mais les semaines à venir s'annoncent mouvementées pour le club phocéen.

