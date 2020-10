Si le frère de Rafinha, un certain Thiago Alcantara, avait un temps été associé au Paris Saint Germain durant ce mercato estival, l'ancien joueur du Bayern Munich avait finalement posé ses valises à Liverpool. Et c'est bien son frère cadet que les Parisiens vont découvrir cette saison au Parc des Princes. Formé au FC Barcelone, Rafinha n'est jamais parvenu à s'imposer au Barça depuis ses débuts chez les professionnels en 2011. Prêté deux fois au Celta Vigo pour s'aguerrir et également à l'Inter en 2018, le milieu de terrain ne rentrait pas dans les plans de Ronald Koeman.