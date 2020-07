LIGUE 1 - Alors que Loïc Rémy a été photographié mercredi en train de visiter les installations de Benevento, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, est très en colère et l'a fait savoir dans une interview accordée à La Voix du Nord.

Loïc Rémy à Benevento, ça n'est plus qu'une question d'heures. Mercredi après-midi, l'attaquant international français de 33 ans a visité les installations du futur promu en Serie A, qui a diffusé les photos de cette rencontre avec Pippo Inzaghi sur les réseaux sociaux. A Lille, où le joueur est en fin de contrat, ce n'est pas la même ambiance. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Christophe Galtier a exprimé sa colère envers Loïc Rémy, qui avait rejoint le club nordiste en 2018.

"Quand j’ai appris que Loïc était susceptible de partir alors que tout semblait prêt pour qu’il reste, j’ai été surpris. Et après dimanche, j’ai ressenti une colère froide, a lâché le technicien lillois. Loïc fait partie des joueurs dont on a besoin à l’image de José (Fonte), de Benjamin (André) et de Jérémy (Pied) dans le vestiaire. Eux n’ont pas tremblé quand ça n’allait pas... Il y a donc cette relation que Loïc avait avec le club, ses partenaires et moi. Il voulait rester avec nous. Il y a une différence aussi avec le Loïc qui est arrivé et celui qui s’en va..."

Après des passages contrastés à Crystal Palace, Las Palmas et Getafe entre 2016 et 2018, Loïc Rémy s'est relancé dans le Nord. Notamment cette saison où il a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues. L'ancien Marseillais était même sur une excellente dynamique avant l'arrêt des compétitions. C'est même lui qui a marqué le seul but du dernier match de L1 joué à ce jour : Lille-Lyon (1-0), le 8 mars dernier. C'était sûrement la dernière apparition de Loïc Rémy sous le mailllot lillois.

