Voilà un coup qui sera difficile à encaisser pour le LOSC. Selon nos informations, son conseiller sportif, Luis Campos, a fait savoir à son président qu'il souhaitait être libéré du contrat qui le lie au LOSC via sa société Scoutly. Si Gérard Lopez ne souhaite pas se séparer de lui, Campos, qui n'est plus apparu au centre d'entraînement depuis le début du mercato, n'est plus en adéquation avec la politique générale du club et, notamment, la direction empruntée lors du dernier mercato nordiste.