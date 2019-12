Le deuxième déplacement du LOSC à Monaco a laissé des traces. Après la défaite cinglante (5-1) concédée face aux joueurs de Leonardo Jardim, qui avant la trêve hivernale ternit la phase aller satisfaisante des Nordistes, Christophe Galtier devra faire sans Yusuf Yazici jusqu'à l'issue de la saison. L'international turc (18 sélections) s'est gravement blessé à un genou en fin de match samedi soir et n'a pas refoulé la pelouse de Louis II.

L'ancien joueur de Trabzonspor, 22 ans, devrait être opéré par le médecin de la sélection turque avant d'effectuer sa rééducation au domaine de Luchin. Ce type de blessure entraîne généralement une indisponibilité d'au moins six mois. Il faudra donc attendre l'exercice 2020-2021 pour le revoir sur les pelouses de Ligue 1. Comme Memphis Depay avec les Pays-Bas, il y a une chance vraiment infime pour que Yusuf Yazici dispute l'Euro 2020 avec la Turquie.

Yusuf Yazıcı, recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, sera sur le flanc jusqu'à la fin de la saison.Eurosport

Acheté 16,5 millions d'euros cet été, le Turc tarde à donner entière satisfaction à Christophe Galtier. Sur l'ensemble de la phase aller, il a joué dix-huit rencontres mais neuf en qualité de remplaçant. Le milieu offensif, qui peut également jouer devant, a marqué un but en L1 (ndlr : contre Bordeaux 3-0, 11e journée) et délivré quatre passes décisives. Des statistiques très éloignées de celles de Victor Osimhen, recruté cet été et déjà auteur de dix buts dans l'élite. Très sollicité, le Nigérian pourrait évoluer chez un cador européen la saison prochaine...quand Yusuf Yazici reprendra avec le LOSC.