L'avenir de Rudi Garcia à Lyon est flou. En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur lyonnais sait que ses chances de rester sur le banc des Gones la saison prochaine sont minces à l'heure actuelle, même si l'OL a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de Ligue la saison passée. Les performances décevantes des Gones en L1 plombent le bilan de l'ancien coach de Lille. Et justement, son remplaçant pourrait venir du LOSC. D'après la Voix du Nord , Christophe Galtier serait dans les petits papiers du board lyonnais en cas de départ de Rudi Garcia. Sans grande surprise.

Depuis des années maintenant, Christophe Galtier s'illustre comme l'un des coachs français en vogue. Avec Saint-Etienne puis Lille, il a démontré depuis plus de dix ans maintenant une capacité à s'installer dans un projet et à le bonifier. Depuis son arrivée dans le Nord en 2017 quelques semaines après l'échec cinglant de Marcelo Bielsa, l'ancien défenseur de Marseille ou du LOSC ne cesse ainsi de répondre aux attentes de ses dirigeants en plaçant l'équipe nordiste dans le haut du tableau en L1.

Elu meilleur entraîneur français de l’année 2019, Galtier serait donc dans le viseur de Jean-Michel Aulas et Juninho si Rudi Garcia ne parvient à remettre l'OL à sa place. Alors, est-ce envisageable ? L'ancien coach de Saint-Etienne, connu pour sa fidélité, est à Lille depuis trois ans maintenant. Et s'il a trouvé de quoi satisfaire ses ambitions dans le club de Gérard Lopez, il sera à un an de la fin de son contrat l'été prochain. De quoi laisser planer le doute sur un possible départ ? Dans le football, rien n'est impossible, d’autant que flou qui règne autour de Luis Campos lui prend beaucoup d’énergie selon le quotidien nordiste.