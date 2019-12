L'OL n'a pas de temps à perdre. Juninho l'a d'ailleurs fait savoir en début de semaine en affirmant que Lyon pourrait recruter un joueur par ligne au mercato hivernal. Dans sa quête de milieu de terrain, selon les informations de RMC, le club rhodanien aurait coché le nom d'Hatem Ben Arfa.

Le meneur de jeu de 32 ans, actuellement sans club depuis l'été dernier et son départ de Rennes, est bien connu dans la maison lyonnaise. Il y a en effet été formé avec Karim Benzema avant d'être vendu à l'OM en 2008. Si son talent ne fait pas de doutes, ses différentes frasques et son manque de compétition feraient tiquer en interne.

Lemar et Draxler ont refusé

Hatem Ben Arfa serait l'option numéro trois. Car après avoir essuyé le refus de Thomas Lemar, qui a assuré vouloir s'imposer à l'Atletico Madrid, un an et demi après son départ de Monaco, l'Olympique Lyonnais, toujours selon RMC, aurait sondé le PSG pour se faire prêter Julian Draxler. Pratiquement trois ans après son arrivée dans le club de la capitale, l'Allemand n'a pas réussi à trouver sa place dans le onze type parisien. Cependant, l'ancien joueur de Wolfsburg se plairait à Paris et aimerait prolonger son contrat qui s'achève en 2021.

Ce jeudi, RMC indique également que l'Olympique Lyonnais aurait montré son intérêt auprès de l'entourage d'Adrien Rabiot qui a du mal à s'imposer à la Juventus Turin. Mais le prochain duel entre les deux équipes en huitièmes de finale de Ligue des champions a fait capoter l'affaire. De son côté, l'Equipe annonce que le club rhodanien serait sur la piste du milieu de terrain Steven N'Zonzi qui connaît des difficultés actuellement à Galatasaray. Enfin, en attaque, la priorité de l'OL se nomme toujours Kevin Gameiro.