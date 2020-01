Tops

Des buts (et des beaux !)

On se plaint bien trop souvent que la Ligue 1 est peu prolifique en buts, mais ce samedi, nous avons été gâtés. Déjà au nombre de buts (15), mais surtout en beauté du geste. Et la première victime de ces oeuvres d’art, est Toulouse, qui a en a encaissé deux de toute beauté. Le premier de Charbonnier, qui a fait une superbe reprise de volée du droit et qui a nettoyé la lucarne de Reynet. Le second, du jeune Mbock, entré en jeu à la 40e, qui a tenté sa chance aux trente mètres, en plein axe. Le troisième chef d’oeuvre de la soirée est signé Andy Delort qui, très bien servi par Laborde, a croisé une volée du droit. Merci messieurs pour ces moments.

La saga familiale des Mbock

Dans la famille Mbock nous demandons Hianga’a. Tout juste âgé de vingt ans, le petit frère de Griedge, défenseure à l’Olympique lyonnais et internationale française, a joué son deuxième match en L1 avec Reims samedi, et avec quel succès ! Entré en jeu à la 40e minute pour remplacer Diallo, blessé, le milieu de terrain a marqué un but dont sa grande soeur ne peut être que fière et même admirative. Pour la petite anecdote, ils ont tous les deux été formés à l’AS Brestoise. Leur grand frère, Erwan, 27 ans, est également footballeur et joue au Stade Briochin, en Nationale 2. Une histoire de famille.

Hiang'a Mbock et Gautier Larsonneur (Brest) après la victoire à Toulouse (2-5)Getty Images

Feu d'artifice inattendu à Toulouse

Comme quoi, enjeu ne rime pas forcément avec frilosité. Même dans le bas du classement. Toulouse, lanterne rouge qui vient de se séparer de son entraîneur, et Brest, 15e après 19 journées, l'ont prouvé samedi soir. Sept buts - dont deux superbes -, deux retournements de situation, une deuxième période haletante : le spectacle était au rendez-vous au Stadium. De quoi illuminer notre soirée, à défaut de ravir les supporters du Téfécé, battu dans son antre (2-5) et qui aligne une dixième défaite en L1.

La traction avant de Montpellier

Cela ne vaut pas le quatuor fantasmagorique du PSG. Ni même le très prolifique duo Ben Yedder-Slimani de l'AS Monaco. Mais Montpellier peut compter sur une sacrée paire d'attaquants. Samedi soir, Andy Delort et Gaëtan Laborde ont respectivement marqué le 7e et le 5e but de leur saison en L1. Laborde, auteur de la passe décisive sur la réalisation de son compère, a même failli doubler la mise dans le temps additionnel, trouvant l'équerre de Gurtner. Et le MHSC, victorieux à Amiens, profite de la forme de son tandem pour grimper dans le Top 5.

Andy Delort a brillé avec Montpellier face à AmiensGetty Images

Flops

La mauvaise passe d'Andersen

L'OL a vécu un samedi joyeux, avec une précieuse victoire à Bordeaux (1-2). Mais ce n'est pas grâce à Joachim Andersen. Le défenseur danois de 23 ans avait mis les Girondins sur de bons rails à la 15e minute, réalisant une passe pour son gardien… qui s'est transformée en passe décisive pour Jimmy Briand. "On avait vu des images… et j'ai senti le coup" a commenté l'attaquant bordelais, qui avait visiblement prémédité son coup, au micro de Canal +. Recruté contre 24 millions d'euros cet été, Andersen peine à se montrer à la hauteur des attentes qu'il suscite. Cette bourde en est une illustration.

Nîmes-Reims, c’était trop musclé

Voir des matches rythmés, entachés de quelques fautes utiles et inoffensives, c’est toujours agréable. Mais samedi, le match entre les Rémois et les Crocodiles n’avait rien de tout ça. Ce n’était plus de l’engagement à ce niveau-là, en témoignent le nombre de fautes commises par les deux camps (43 selon Opta). Jacques-Alaixys Romao a même été exclu après avoir reçu deux cartons jaunes pour deux fautes dangereuses. Aucune autre rencontre de samedi n’a dépassé 31 fautes (Amiens-Montpellier - Opta). Les deux équipes ont visiblement voulu compenser leurs difficultés à mettre en place leur jeu.

Vidéo - Blessure, 88 millions d'euros et boulet(s) : Le mercato d'été, point de départ des ennuis lyonnais 02:57

Gros coup dur pour Aït-Nouri

La pépite d’Angers, Rayan Aït-Nouri, est sortie sur blessure peu avant la mi-temps, à la suite d’un violent choc avec le niçois Hicham Boudaoui. Complètement sonné, l’Angevin est resté de longues minutes à terre en se tenant le visage et a dû être évacué sur civière. Il a été emmené d’urgence à l’hôpital et les nouvelles ne seraient pas très bonnes selon nos confrères de l’Equipe. Le jeune défenseur de 18 ans souffrirait d’une fracture de la mâchoire. Une mauvaise nouvelle pour lui, et pour son équipe, alors qu’il est devenu indispensable cette saison.

La frilosité de Strasbourg à l'extérieur

Strasbourg est dans le peloton, très fourni, des équipes en embuscade dans la course à l'Europe. Pour s'en dégager, les Alsaciens vont peut-être devoir faire preuve de plus d'ambition… à l'extérieur, notamment. Ils se sont inclinés à Metz samedi (1-0), restant bloqués au total de 5 buts en 10 rencontres loin de leurs bases. Seul Dijon fait pire (4). Il y a du mieux pour les Strasbourgeois en matière d'efficacité en déplacement, puisqu'ils avaient débuté par cinq défaites et un nul et ont depuis décroché deux succès. Mais cela ne s'est pas vu ce week-end.