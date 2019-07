Ce n'était plus qu'une question d'heures, c'est désormais officiel. Abou Diallo (23 ans), le défenseur du Borussia Dortmund, a signé mardi un contrat de cinq années avec le Paris Saint-Germain pour un montant de 32 millions d'euros, avec des bonus pouvant atteindre 2 millions d'euros. Non retenu pour la tournée américaine avec le club de la Ruhr, le défenseur central formé à Monaco était sur le départ, et il est donc officiellement un joueur du PSG.

« C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain, s’est réjoui Abdou Diallo dans un communiqué du club. "J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière. J’ai à cœur de donner le maximum pour mon nouveau club et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions. »

Formé à Monaco, où il n'a jamais pu s'imposer, passé par le Zulte Waregem avant d'atterrir à Mayence en 2017, c'est à Dortmund qu'il s'est véritablement révélé l'année dernière. Titulaire indiscutable en défense centrale avec Dortmund pour sa première saison (28 matches de Bundesliga, 3 en Coupe d'Allemagne, 7 de Ligue des champions), Diallo vient garnir une arrière-garde parisienne déjà bien fournie avec Thiago Silva, Marquinhos, Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe. Il peut cependant évoluer aussi au poste de latéral gauche.

Ce dossier, bouclé par Leonardo, confirme la volonté du PSG de recruter malin et bas coût cet. Après Herrera (Manchester United), Bulka (Chelsea) et Bakker (Ajax) arrivés libres et Sarabia (FC Séville) transféré entre 18 et 20 millions d'euros, l'international espoir français est donc la recrue la plus onéreuse du PSG pour l'instant. Il répond à une demande du nouveau directeur sportif au poste de défenseur central et au souhait de Thomas Tuchel, qui apprécie sa polyvalence, et vient donc étoffer l'effectif parisien sans faire de folies financières. Le 5 juillet, il évoquait déjà son intérêt dans les colonnes de L'Equipe. "Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n'est pas intéressant, il n'est pas crédible. C'est un beau projet." Il en fait désormais partie.