L'OM tient son premier joli coup : Pape Gueye devrait s'engager libre

LIGUE 1 - Selon les informations du jounral L'Equipe et de La Provence, le jeune milieu défensif du Havre Pape Gueye aurait trouvé un accord contractuel avec l'OM. Le joueur, qui est en fin de contrat avec Le Havre, passerait sa visite médicale mardi soir.

Si l'actualité de l'Olympique de Marseille tourne autour du projet de rachat porté, entre autres, par Mourad Boudjellal, rien n'empêche le club phocéen de s'activer sur le marché des transferts. Selon les informations de L'Equipe et de La Provence, l'OM aurait trouvé un accord avec Pape Gueye, le jeune milieu défensif du Havre. Le joueur, en fin de contrat avec son club formateur, devrait s'engager pour les quatre prochaines saisons.

Ligue 1 "Racheter l'OM, c'est notre idée" : Ajroudi détaille son projet de reprise IL Y A 3 HEURES

C'est un joli coup qu'est en passe de réaliser l'Olympique de Marseille. L'ex-international U19 français était sur les tablettes de plusieurs clubs français et étrangers, et ce depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye avait signé un pré-contrat avec Watford, avant de faire volte-face et d'annoncer mi-juin qu'il n'irait pas jouer outre-Manche. Toujours selon L'Equipe, l'OM aurait assuré à Gueye des garanties sportives, à savoir une place de titulaire dans les prochains mois. Le jeune milieu défensif devrait donc rapidement découvrir la Ligue des champions...

Ligue 1 "Racheter l'OM, c'est notre idée" : Ajroudi détaille son projet de reprise IL Y A 3 HEURES