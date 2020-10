26 millions d'euros pour un jeune venu du championnat belge. Le Stade Rennais a surpris son monde dans cette fin de mercato. Déjà très actif sur le marché des transferts, le club breton s'est offert une dernière folie en s'attachant les services de Jérémy Doku, grâce aux efforts consentis par la famille Pinault. Ce coup retentissant démontre une nouvelle fois la nouvelle dimension prise par les Rouge et Noir en L1. Car si le grand public n'a pas forcément entendu parler du jeune Belge, ce transfert ne vient pas de nulle part. Il est même riche en promesses.

Quel est son parcours ? Un "phénomène" qui avait tapé dans l'œil de Klopp et joue en sélection

A 18 ans, Jérémy Doku a déjà fait parler de lui dans le microcosme du ballon rond. Ses performances dans les différentes catégories de jeunes aussi bien en club qu'en sélection ont vite attiré les regards et les convoitises de plus grands d'Europe. "Il est considéré depuis très longtemps comme un des phénomènes à Anderlecht, nous explique Romain Van der Pluym, journaliste à la Dernière Heure qui suit Anderlecht et les Diables Rouges. Il y a quelques années, Liverpool et Arsenal ont déjà essayé de le recruter, Jürgen Klopp était même venu en personne lui parler".

Malgré les nombreuses sollicitations, Anderlecht est cependant parvenu à le convaincre de rester et à lui faire signer un premier contrat professionnel en 2018. Depuis, le natif de Borgerhout ne déçoit pas. Mieux, il ne cesse de démontrer l'étendue de son potentiel avec les professionnels. La saison passée, Doku a ainsi disputé 21 matches avec Anderlecht en championnat, pour 3 buts et 3 passes décisives. Et depuis le coup d'envoi de cet exercice, il a encore franchi un cap (7 matches, 2 buts et 4 passes). "Depuis le début de la saison, il était vraiment le leader technique d'Anderlecht", résume Romain Van der Pluym.

Son talent indéniable et ses performances ont même attiré l'œil de Roberto Martinez. Malgré son jeune âge, le sélectionneur belge lui a déjà offert deux sélections en Ligue des Nations, dont une titularisation contre l'Islande (5-1)…qu'il a fêtée avec un joli but. Tout simplement. Vous avez dit phénomène ?

Quel est son profil ? Un puncheur puissant "qui va faire des différences"

S'ils ne peuvent pas encore venir en nombre dans les travées du Roazhon Park avec la crise du Covid-19, les supporters du Stade Rennais pourraient bien se régaler dans les prochains mois devant leur télévision. Car Jérémy Doku n'est pas un joueur comme les autres. "C'est un garçon qui va faire des différences, prévient Jean-Michel Vandamme, ancien directeur sportif de Lille qui travaille aujourd'hui pour le FC Bruges. Il va amener du tonus, du dynamisme, des prises de risque. Il est capable de percuter, de déborder, d'accélérer. Ou encore de jouer les transitions avec efficacité."

Du haut de son 1m71, le jeune ailier peut donc faire des ravages. "C'est vraiment un petit format, très puissant et très rapide sur les premiers mètres, complète notre collègue belge de la Dernière Heure, Romain Van der Pluym. Il a une double accélération que peu de joueurs possèdent.Techniquement, c'est aussi très fort. Plus qu'un 'simple sprinteur', il arrive à se bloquer pour changer de directions sur des courtes distances. C'est une énorme force".

Est-il déjà L1 compatible ? "Il a les armes pour s'imposer en L1. Mais…"

Raphinha parti à Leeds dans les dernières heures du mercato, Rennes aura bien besoin d'un ailier capable de mettre le feu dans les défenses adverses. Doku a le profil. Sur le papier en tout cas. Mais à 18 ans et alors qu'il va découvrir la Ligue 1 et la Ligue des champions, est-il déjà prêt ? "Le football français est un petit peu différent et un peu supérieur dans son ensemble que la Jupiler League", prévient Jean-Michel Vandamme, qui connait bien les deux championnats et les apprécie. "Doku a cependant les armes pour s'imposer en L1. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'il va être efficace lors de ses 10 premiers matches pour Rennes ? Je ne peux pas vous le garantir car il y a de telles différences sur le plan technique et tactique entre les deux championnats."

A 18 ans, le jeune international belge va forcément avoir besoin de temps pour s'adapter. A sa nouvelle équipe. Mais aussi à son nouvel environnement, aussi bien sur le plan du football que dans la vie. "Il y a des temps d'adaptation qui sont plus ou moins longs. Or quand on investit des sommes aussi importantes, il faut vraiment que tout soit mis en place pour l'accompagner. C'est l'addition de petits détails qui fait la différence", nous raconte Jean-Michel Vandamme, qui se souvient par exemple des premiers mois pas forcément évidents de Dimitri Payet à Lille dont il avait été à l'origine du transfert.

Une chose est sûre et c'est assez logique étant donné son âge : Jérémy Doku n'est pas encore un joueur abouti. "Il manque d'efficacité. Il ne fait pas encore toujours les bons choix même s'il a travaillé dessus. Et il a déjà progressé dans ce domaine", avoue notre confrère Romain Van der Pluym. Un point sera en tout cas essentiel dans sa réussite : son mental. "Ce que je ne maîtrise pas car je ne vis pas avec lui, c'est son mental. Or c'est déterminant, nous explique Jean-Michel Vandamme. Quand on fait jouer Eden (ndlr : Hazard) en pro par exemple, on avait aucun doute car il avait un tel mental qu'on pouvait le lancer dans le grand bain. Mais pour Jérémy Doku, je ne le connais pas comme je connaissais Eden, qui était un monstre mentalement à 15 ans."

26 millions, est-ce le juste prix ? "Il va couter au moins 60 millions dans deux ans"

Avec 26 millions investis, Rennes a accepté de casser sa tirelire pour se l'offrir. Et c'est un nouveau record pour le club breton. Etant donné le talent du joueur, sa précocité et son potentiel, personne ne crie cependant au scandale. "J'estime que Rennes a fait une bonne pioche et un bon recrutement. Mais ça ne m'étonne pas car Florian Maurice (ndlr : le nouveau directeur sportif de Rennes) a un vrai réseau et a mis en place des choses intéressantes. La qualité de son travail est appréciable", remarque Jean-Michel Vandamme, qui ajoute : "Après est-ce la bonne somme ? Réponse dans deux ans"

Pour Romain Van der Pluym, ce ne fait pas de doute : c'est une excellente affaire. A ses yeux, Rennes a su profiter des soucis financiers d'Anderlecht pour arracher l'un des futurs grands joueurs du football belge et peut déjà s'en frotter les mains. "S'il évolue normalement, il va coûter au moins 60 millions dans deux ans, annonce Romain Van der Pluym, qui l'a suivi au quotidien pour la DH. Et ce n'est pas une exagération. C'est un super profil. C'était le meilleur joueur d'Anderlecht, donc c'est une grosse perte mais le club est dans un gouffre financier. Le plan de base était de le garder une saison et de le vendre pour 40 millions mais ils ont dû faire autrement pour faire face aux soucis financiers". Une aubaine que le Stade Rennais n'a pas laissé passer.

